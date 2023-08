Düsseldorf Kumpel niedergestochen: Täter könnte schuldunfähig sein Von dpa | 30.08.2023, 17:55 Uhr | Update vor 22 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach den lebensgefährlichen Messerstichen auf seinen 13 Jahre alten Kumpel im Juni in Düsseldorf ist der Haftbefehl gegen einen 15-Jährigen aufgehoben worden, weil seine Schuldfähigkeit angezweifelt wird. Sowohl in einer sichergestellten E-Zigarette als auch im Körper des Tatverdächtigen sei liquides, synthetisch hergestelltes Cannabinoid festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.