Auszeichnungen Kulturpolitikpreis geht an Isabel Pfeiffer-Poensgen Von dpa | 09.08.2023, 15:50 Uhr | Update vor 2 Std. Preisträgerin Isabel Pfeiffer-Poensgen Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Politikerin Isabel Pfeiffer-Poensgen erhält den diesjährigen Deutschen Kulturpolitikpreis. Der Preis wird der ehemaligen parteilosen Ministerin für Kultur und Wissenschaft von Nordrhein-Westfalen am 21. September in Berlin vom Deutschen Kulturrat verliehen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Damit werde ihr „langjähriges, beharrliches, vielseitiges kulturpolitisches Engagement“ geehrt.