Eine Regionalbahn der Linie 32 ist am Freitagabend in Essen mit einem Kühlschrank oder gar mehreren Kühlgeräten kollidiert. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei entdeckten laut einer Mitteilung an der Unfallstelle zwischen den Haltepunkten Essen-Dellwig und Essen-Bergeborbeck im Gleisbereich gleich 15 Kühlschränke sowie Trümmerteile von Kühlschränken. Die Küchengeräte seien von Unbekannten mutmaßlich auf und an die Gleise gelegt worden.