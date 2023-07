Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Recklinghausen Kühe sitzen in unterirdischer Güllegrube fest Von dpa | 05.07.2023, 16:08 Uhr

Auf einem Bauernhof in Waltrop im nördlichen Ruhrgebiet haben mehrere Kühe in einer unterirdischen Güllegrube festgesessen. Die Feuerwehr habe in einem aufwendigen Einsatz alle sechs Kühe über eine provisorische Treppe ins Freie getrieben, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Gülle in der stockfinsteren Grube unter einem Stall habe etwa 80 Zentimeter hoch gestanden, Einsatzkräfte mussten sich mit Atemschutz und Taschenlampen vortasten. Wie die Tiere überhaupt in die Güllegrube geraten sind, blieb zunächst unklar.