Kuchenposse in Solingen: Verzehr nur „auf eigenes Risiko" Von dpa | 30.04.2023, 16:03 Uhr

Ein Verein steckt viel Geld in den Betrieb des Botanischen Gartens in Solingen. Doch der Verkauf selbst gebackener Kuchen, der Einnahmen in die Kasse bringt, verstößt nach Angaben der Stadt gegen eine EU-Vorschrift. Ende des Tortenglücks? Nein, es gibt einen Ausweg.