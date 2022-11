Gottesdienst Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Kirche Erzbistum Köln will reformiertes Arbeitsrecht übernehmen Von dpa | 23.11.2022, 13:40 Uhr

Das Erzbistum Köln will das geänderte Arbeitsrecht der katholischen Kirche übernehmen. „Kardinal Woelki war am Beschluss des Ständigen Rates selbst beteiligt und will diesen auch umsetzen“, teilte das Erzbistum am Mittwoch mit. Köln habe sich in die Reform des kirchlichen Arbeitsrechts aktiv miteingebracht. Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands hatte am Dienstag eine entsprechende Änderung der sogenannten „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“ beschlossen. Die Reform stärkt unter anderem die Rechte queerer Menschen.