KVB Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down KVB Kritik an neuen Bahnen: Verkehrsbetriebe sollen nachbessern Von dpa | 26.04.2023, 14:51 Uhr

Nach Kritik wegen mangelnder Barrierefreiheit an geplanten neuen Stadtbahnen wollen die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) sich nach eigenen Angaben um Verbesserungen bemühen. Das Unternehmen werde prüfen, „welche technischen Möglichkeiten es gibt, um die Situation für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste noch weiter zu verbessern“, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Die städtische KVB hat für rund 450 Millionen Euro 64 Niederflur-Züge bestellt. Vertreter von Behindertenorganisationen kritisierten, der Einstieg in die Bahnen sei für Rollstuhlfahrer zu beschwerlich.