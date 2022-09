Inflation Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration up-down up-down Mentale Gesundheit Krisen führen zu diffusem Angstgefühl bei vielen Menschen Von dpa | 14.09.2022, 12:18 Uhr

Angesichts von Preisexplosion, Ukraine-Krieg, Corona und Klimawandel sieht der Psychologe Stephan Grünewald eine diffuse Angst bei vielen Menschen in Deutschland. Sie befänden sich seelisch in einer beunruhigenden Übergangsphase, die ein großes Angstpotenzial zur Entfaltung bringe, sagte der Gründer des Kölner Rheingold-Instituts am Mittwoch. Sein Institut hatte in den vergangenen Tagen auch 30 Menschen jeweils zwei Stunden lang tiefenpsychologisch befragt.