Von dpa | 26.08.2022, 13:38 Uhr

Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) hat angesichts der anhaltenden Trockenheit auf die nach wie vor angespannte Lage im Land hingewiesen. „Wir sind in der Situation: NRW trocknet aus“, sagte er am Freitag bei der Vorstellung des aktuellen hydrologischen Status-Berichts des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) in Duisburg. „Das ist eine dramatische Lage. Es ist aber die neue Lage in der Klimakrise.“ Für die Binnenschiffer sowie beim Grundwasser bleibt die Lage demnach angespannt, die Trinkwasserversorgung ist aber gesichert.