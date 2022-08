9-Euro-Ticket FOTO: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Personenverkehr Krischer gegen NRW-Alleingang bei 9-Euro-Ticket-Nachfolge Von dpa | 26.08.2022, 14:26 Uhr

Nordrhein-Westfalens Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hat dem SPD-Vorschlag einer zunächst auf NRW beschränkten Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket eine Absage erteilt. „Wir werden keine NRW-Lösung machen, bevor nicht im Bund irgendeine Entscheidung getroffen ist“, sagte er am Freitag im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) in Duisburg. Für eine solche Lösung fehle es an Geld im Landesetat.