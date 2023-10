Kosten Krischer: Bund muss Anteil für Deutschlandticket übernehmen Von dpa | 11.10.2023, 14:13 Uhr | Update vor 1 Std. Oliver Krischer Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Nordrhein-Westfallens Ressortchef Oliver Krischer, hat den Bund erneut aufgefordert, sich an den Mehrkosten des Deutschlandtickets im nächsten Jahr zu beteiligen. Er hoffe, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) verstanden habe, „wie groß die Not auch bei den Verkehrsunternehmen ist“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch vor einem Treffen der Verkehrsminister und -ministerinnen in Köln: Eine Einigung bei der zweitägigen Konferenz hält Krischer für möglich: „Eigentlich könnte man hier, glaube ich, heute und morgen den Knoten durchschlagen.“