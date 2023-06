Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Sprengungen Kriminelle haben es erneut auf Geldautomaten abgesehen Von dpa | 08.06.2023, 10:00 Uhr

Unbekannte haben in Haltern am See (Kreis Recklinghausen) einen Geldautomaten gesprengt. Die Detonation im Vorraum einer Bankfiliale war am frühen Donnerstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. In den Räumlichkeiten der Bank entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Zeugen sahen wenig später, wie vier Maskierte in einem dunklen Auto mit Recklinghäuser Nummernschild schnell davonfuhren. Die Polizei setzte zur Fahndung auch einen Hubschrauber ein, die Täter entkamen zunächst aber. Zur Beute gab es keine Angaben.