Bahnverkehr Kriminalitätsbelastung an Bahnhöfen Nürnberg und Düsseldorf Von dpa | 01.03.2023, 06:04 Uhr

Die Kriminalitätsbelastung ist im vergangenen Jahr auch an einigen Bahnhöfen hoch gewesen, die nicht zu den am stärksten frequentierten Bahnhöfen Deutschlands gehören. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, gehörte beispielsweise der Nürnberger Hauptbahnhof 2022 zu den drei Bahnhöfen, an denen die Bundespolizei die meisten Sexualdelikte, Gewaltverbrechen und Eigentumsdelikte erfasst hat.