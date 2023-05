Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Blindgänger Kriegsbombe in Essen: Massive Sperrungen und Evakuierung Von dpa | 23.05.2023, 14:04 Uhr

In der Essener Innenstadt unmittelbar neben der vielbefahrenen Autobahn 40 ist am Dienstag eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch am selben Tag entschärft werden, teilte die Stadt mit. Dazu müssten rund 3600 Menschen aus ihren Wohnungen gebracht werden. Weitere 7500 Menschen müssten sich „luftschutzgerecht verhalten“, also in ihren Wohnungen bleiben.