Mona Neubaur (Grüne) FOTO: David Young Landtagswahl in NRW Wie der Ukraine-Krieg die Parteien beschäftigt Von dpa | 09.04.2022, 09:39 Uhr | Update vor 20 Min.

Wahlkampfreden, große Plakate mit schönen Bildern und Slogans drauf - währenddessen tobt in der Ukraine ein Krieg. Ist ein Wahlkampf in so einer Zeit überhaupt möglich? Die Parteien in NRW blicken da unterschiedlich drauf.