Die Gäste waren die spielerisch reifere Mannschaft. Dem 0:1 durch Niclas Brinkschröder in der 13. Spielminute ging ein schneller Freistoß voraus. Fortan waren die Gastgeber nur bei Standardsituationen gefährlich, trafen aber zunächst nicht. Im zweiten Spielabschnitt änderte sich nicht viel. Die Gäste waren nach wie vor das bessere Team und ließen keine ernst zu nehmenden Chancen zu. In der 72. Minute verdoppelte der kurz zuvor eingewechselte Jannis Tischbierek nach schöner Vorarbeit von Brinkschröder die Eintracht-Führung. Im Gefühl des sicheren Sieges schlichen sich in der Endphase Konzentrationsmängel aufseiten der Eintracht ein. Ladbergen gelang nach einer Ecke in der Nachspielzeit aber nur noch der Anschlusstreffer.