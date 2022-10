Foto: NWM-TV Auto gerät ins Schleudern 22-Jähriger stirbt bei Unfall in Lengerich im Kreis Steinfurt Von Anke Schneider | 25.10.2022, 08:41 Uhr | Update vor 49 Min.

Ein junger Mann kam am Montagabend in Lengerich (Kreis Steinfurt) mit seinem Auto von der Straße ab und überschlug sich. Noch am Unfallort erlag er seinen Verletzungen.