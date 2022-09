Windrad Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiewende Kreis Düren betreibt Solarpark: „Zeichen der Hoffnung“ Von dpa | 01.09.2022, 17:32 Uhr

Der Kreis Düren hat am Donnerstag in Jülich einen Solarpark offiziell eröffnet. Mit mehr als 17.000 Solarmodulen auf einer Fläche von elf Hektar handele es sich um einen der größten Solarparks in Nordrhein-Westfalen, teilte der Kreis mit. Mit dem produzierten Strom könnten rein rechnerisch rund 2500 Haushalte versorgt werden. Betreiberin ist die Rurenergie GmbH, die zum Kreis Düren gehört. Die Anlage kostete 7,3 Millionen Euro. Die Bauzeit betrug neun Monate.