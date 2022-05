ARCHIV - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Noteinsatz Krefelder von 7,5-Tonner erfasst: akute Lebensgefahr Von dpa | 17.05.2022, 12:42 Uhr

Ein Krefelder ist als Fußgänger auf der Autobahn 57 von einem 7,5-Tonner erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen hätten beobachtet, wie der 31-Jährige aus einem Gebüsch kam und desorientiert gewirkt habe, während er auf die Fahrbahn gelaufen sei, berichtete die Polizei in Düsseldorf am Dienstag. Der Vorfall habe sich in Höhe Krefeld-Zentrum ereignet.