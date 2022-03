Eishockey FOTO: Matthias Balk Eishockey Krefeld Pinguine wenden vorzeitigen DEL-Abstieg vorerst ab Von dpa | 29.03.2022, 22:11 Uhr | Update vor 31 Min.

Der zweimalige deutsche Meister Krefeld Pinguine hat sich die theoretische Chance auf den Klassenverbleib in der Deutschen Eishockey Liga erhalten. Am Dienstag gewann der Tabellenletzte im direkten Duell gegen den Vorletzten Schwenninger Wild Wings 3:2 (2:1, 0:0, 0:1) durch ein Tor in der letzten Sekunde der Verlängerung.