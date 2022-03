Wolfsburgs Darren Archibald (M) und Krefelds Dominik Tiffels (r) FOTO: Marius Becker Eishockey Krefeld Pinguine bekräftigen Gang vor DEL-Schiedsgericht Von dpa | 31.03.2022, 06:05 Uhr | Update vor 43 Min.

Die Krefeld Pinguine haben nach dem sportlichen Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga ihren Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung erneuert. Geschäftsführer Sergej Saweljew bestätigte am Rande der 1:6 (0:1, 1:3, 0:1)-Niederlage am Mittwoch bei den Adler Mannheim, die den letzten Tabellenplatz der Pinguine am Ende der Hauptrunde perfekt machte, vor das DEL-Schiedsgericht ziehen zu wollen. Auch Co-Trainer Boris Blank wütete, nachdem der erste sportliche Abstieg eines DEL-Clubs seit 2006 feststand.