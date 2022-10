Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Gericht Kranker Richter: Verhandlung um Polizeifoto verschoben Von dpa | 12.10.2022, 17:19 Uhr

Wegen eines kranken Richters fällt am Donnerstag am Oberverwaltungsgericht in Münster die mündliche Verhandlung im Streit um ein bei Twitter veröffentlichtes Polizeifoto aus. Neuer Termin ist der 28. November um 13.00 Uhr, wie das OVG am Mittwoch mitteilte.