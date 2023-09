Dortmund Krankentransporter prallt in Bushaltestelle: Drei Verletzte Von dpa | 19.09.2023, 07:17 Uhr | Update vor 11 Min. Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Krankentransporter ist während einer Einsatzfahrt in Dortmund gegen eine Bushaltestelle geprallt und drei Menschen sind verletzt worden. Der 53 Jahre alte Fahrer erlitt am Montag lebensgefährliche Verletzungen, eine Patientin wurde schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei in Dortmund am Dienstag mitteilte. Der Beifahrer habe leichte Verletzungen davongetragen. Der Wagen sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, ehe er in das Haltestellenhäuschen krachte, hieß es.