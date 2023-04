Cyberkriminalität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Cyberattacke Krankenkassen-Dienstleister fährt Systeme nach Angriff hoch Von dpa | 28.04.2023, 11:26 Uhr

Nach einem Cyberangriff in dieser Woche auf einen IT-Dienstleister zahlreicher gesetzlicher Krankenkassen läuft die Aufarbeitung. Seit Donnerstagabend werden die Einschränkungen weiter gelockert und die Angebote für die Kunden wieder freigeschaltet, heißt es auf der temporär geschalteten Website von Bitmarck. Nach Angaben der Firma mit Sitz in Essen sind interne und externe Sicherheitsexperten, Spezialisten des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen und Datenforensiker eingebunden.