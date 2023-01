Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Amtsgericht Kraftwerksblockade - Urteil gegen Klimaaktivist erwartet Von dpa | 31.01.2023, 03:48 Uhr

Im Strafprozess um die Gleisblockade am Braunkohlekraftwerk Neurath wird heute ab 11.15 Uhr am Amtsgericht Grevenbroich das Urteil erwartet. In dem Verfahren muss sich eine 24-jährige diverse Person aus Oldenburg verantworten. Ihr werden die Störung öffentlicher Betriebe und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Laut Anklage hatten sich zwei Aktivisten an die Schienen gekettet.