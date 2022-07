Mona Neubaur bei der Frühjahrskonferenz der Wirtschaftsministerinnen und -minister. Foto: Bernd Thissen/dpa FOTO: Bernd Thissen up-down up-down Energieversorgung Kraftwerke länger am Netz? Neubaur will Stresstest abwarten Von dpa | 28.07.2022, 09:52 Uhr

In der Diskussion um eine verlängerte Nutzung deutscher Atomkraftwerke zeigt sich Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) skeptisch. In einer möglichen Gasmangellage könnten Atomkraftwerke nur einen Beitrag von 0,2 bis 0,9 Prozent leisten, sagte die Ministerin am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Dabei bezog sie sich auf Studien, denen zufolge der Gasbedarf nur geringfügig sinken würde, wenn Strom aus Atommeilern statt aus Gaskraftwerken genutzt würde.