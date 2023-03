Kraftwerk Foto: epa Keystone Martial Trezzini/epa/dpa/Archivbild up-down up-down Elekropop-Band Kraftwerk tritt in Karlsruhe auf: einziges DEU-Konzert 2023 Von dpa | 20.03.2023, 17:50 Uhr

Die legendäre Elektropop-Band Kraftwerk wird am 12. August in Karlsruhe auftreten. Es sei das einzige Deutschland-Konzert der Düsseldorfer Band in diesem Jahr, teilte die Karlsruhe Marketing und Event GmbH am Montag in Karlsruhe mit.