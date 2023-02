Foto: NWM-TV Kraftstofftank aufgerissen A30: Lkw kommt ins Schleudern und durchbricht Mittelleitplanke 30.10.2012, 13:57 Uhr

Ein unbeladener Gefahrguttransporter ist am Dienstagvormittag auf der A30 in Höhe der Anschlussstelle Ibbenbüren in den Mittelstreifen geschleudert. Dabei wurde der Dieseltank aufgerissen. Der Verkehr musste in beiden Fahrtrichtungen über den Standstreifen geleitet werden. Es bildeten sich kilometerlange Rückstaus.