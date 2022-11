Kraftklub Foto: Britta Pedersen/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Kraftklub sagen Konzerte in Düsseldorf und Münster ab Von dpa | 21.11.2022, 19:33 Uhr

Die Band Kraftklub hat zwei geplante Konzerte in Nordrhein-Westfalen kurzfristig abgesagt. Die Auftritte am Montagabend in Düsseldorf und am Dienstag in Münster könnten krankheitsbedingt nicht stattfinden, hieß es in einer Nachricht der Band vom Montag. „Schlechte Nachrichten: Wir müssen leider schweren Herzens die nächsten beiden Konzerte absagen.“