Menstruation Kostenlose Tampons und Binden an Düsseldorfer Schulen Von dpa | 16.08.2022, 16:37 Uhr

An weiterführenden Schulen in Düsseldorf werden Tampons und Binden bald kostenlos abgegeben. Das hat der Schulausschuss des Stadtrats am Dienstag beschlossen. Das Geld dafür will die Stadt aufbringen.