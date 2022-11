Fahndung nach Erschießung auf offener Straße in Krefeld Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Kriminalität Kopfschuss in Krefeld: Festnahmen in Drogenszene Von dpa | 30.11.2022, 16:05 Uhr

Nach der Erschießung eines 42-Jährigen auf offener Straße in Krefeld hat die Polizei zwei Männer aus der dortigen Drogenszene festgenommen. Die Festnahme an einem bekannten Treffpunkt der Szene sei aber aus anderem Grund erfolgt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.