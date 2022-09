Fleischindustrie Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeit Kontrollen in der Fleischindustrie fördern Missstände zutage Von dpa | 18.09.2022, 12:26 Uhr

Kontrollen in der nordrhein-westfälischen Fleischindustrie haben zahlreiche Verstöße zutage gefördert. Wie das NRW-Arbeits- und das -Wirtschaftsministerium am Sonntag mitteilten, kontrollierten vom 29. August bis zum 2. September mehr als 400 Einsatzkräfte Betriebe in der Fleischbranche. Sie überprüften demnach landesweit 81 Arbeitgeber in 63 Fleischbetrieben sowie 1681 Beschäftigte.