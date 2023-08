Drogen Kontrolle auf Autobahn: Polizei entdeckt 5,9 Kilo Kokain Von dpa | 08.08.2023, 16:20 Uhr | Update vor 38 Min. Verkehrskontrolle Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 in Nettetal (Kreis Viersen) hat die Bundespolizei 5,9 Kilogramm Kokain in einem Auto entdeckt. Der Wagen mit zwei 19 und 20 Jahre alten Männern kam aus den Niederlanden, wie die Bundespolizei am Dienstag in Kleve berichtete. Die Drogen im Straßenverkaufswert von 430.000 Euro waren in fünf Paketen unter dem Fahrer- und dem Beifahrersitz versteckt. Die Männer sitzen demnach in Untersuchungshaft. Das Zollfahndungsamt Essen hat die Ermittlungen übernommen. Der Drogenfund ereignete sich schon am 31. Juli kurz nach Mitternacht.