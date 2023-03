Polizei Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Grenzregionen Kontrollaktionen mit Polizei aus Belgien und Holland Von dpa | 30.03.2023, 17:28 Uhr

In der deutsch-niederländisch-belgischen Grenzregion bei Aachen hat es am Donnerstag eine Kontrollaktion mit Beamten aus allen drei Ländern gegeben. Das teilte die Polizei in Aachen mit. Insgesamt waren rund 300 Einsatzkräfte beteiligt. Ziel war unter anderem die Bekämpfung von Delikten im Zusammenhang mit Alkohol- und Betäubungsmitteln im Straßenverkehr. Außerdem ging es um Kriminalitätsbekämpfung im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen, Drogen sowie illegaler Einreise. Eine Bilanz der Aktion soll es am Freitag geben.