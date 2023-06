Kardinal Rainer Maria Woelki Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Kirche Konservative Bischöfe blockieren Finanzierung von Gremium Von dpa | 20.06.2023, 13:06 Uhr

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und drei Bischöfe aus Bayern blockieren die Finanzierung eines neuen Entscheidungsgremiums mit Beteiligung von Laien. „Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit viel Geld und Aufwand ein weiteres Gremium einrichten würden, dessen Kompetenzen alles andere als klar sind - um am Ende festzustellen, dass wir es so nicht machen können“, begründeten die vier Bischöfe ihren Schritt am Dienstag. Außer Woelki sind dies die drei Bischöfe Gregor Maria Hanke aus Eichstätt, Stefan Oster aus Passau und Rudolf Voderholzer aus Regensburg.