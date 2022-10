Fortsetzung zweiter Pilotenstreik bei Eurowings Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Wirtschaft Konsequenz aus Streik: Eurowings legt Wachstumspläne auf Eis Von dpa | 18.10.2022, 15:46 Uhr

Als Folge des Pilotenstreiks bei Eurowings zückt die Lufthansa-Tochter den Rotstift. Die für 2023 geplante Flottenstärke von 81 Flugzeugen werde zunächst um fünf verringert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der geplante Aufbau von mindestens 200 weiteren Stellen bei Eurowings Deutschland im Cockpit und in der Kabine werde mit sofortiger Wirkung gestoppt. Piloten, die derzeit in der Ausbildung sind, erhalten nur befristete Verträge. Da sich der Bedarf reduziere, würden zudem alle Beförderungen zum Kapitän gestoppt, teilte die Firma mit.