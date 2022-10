Schule Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild up-down up-down Bildung Konferenz: Schulsystem seit Jahrzehnten unterfinanziert Von dpa | 24.10.2022, 12:15 Uhr

Die Landeselternkonferenz (LEK) sieht eine langjährige Unterfinanzierung des Schulsystems als Mitgrund für das zunehmend schwache Abschneiden von Grundschülern in NRW bei Deutsch und Mathe. Im bundesweiten Vergleich sei das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen schon seit Jahrzehnten unterfinanziert, kritisierte die LEK in Dortmund. Eine Studie hatte offengelegt, dass Viertklässler in NRW in ihren Deutsch- und Mathe-Kompetenzen im Fünf-Jahres-Vergleich deutlich zurückgefallen sind.