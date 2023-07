Strafgesetzbuch Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Verwaltungsgericht Düsseldorf Kommissaranwärter klagen gegen Entlassung aus Polizeidienst Von dpa | 24.07.2023, 17:41 Uhr | Update vor 48 Min.

Zwei Kommissaranwärter wehren sich juristisch gegen ihre Entlassung aus dem Polizeidienst wegen rechtsextremer Äußerungen. Ihre Fälle werden am Dienstag am Düsseldorfer Verwaltungsgericht (09.30/11.00) verhandelt. Die beiden 21 und 26 Jahre alten Männer sollen in WhatsApp-Chatgruppen der Polizei rassistische und antisemitische Chat-Nachrichten verschickt haben (Az.: 2 K 8330/22 und 2 K 2957/23).