Musikfestival «c/o pop» - Scooter FOTO: Henning Kaiser Musikfestival Kölner Musikfestival „c/o pop“ startet am Mittwoch Von dpa | 20.04.2022, 02:50 Uhr | Update vor 32 Min.

In den vergangenen beiden Jahren konnte das Kölner Festival „c/o pop“ nur digital präsentiert werden, nun findet es wieder live mit Publikum vor Ort statt. Besonders im Fokus steht ein Auftritt am Mittwochabend in der Philharmonie.