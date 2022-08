ARCHIV - Kardinal Rainer Maria Woelki auf einem einem Ausflugsschiff. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild FOTO: Oliver Berg up-down up-down Kirche Kölner Funktionsträger distanzieren sich von Woelki Von dpa | 15.08.2022, 10:20 Uhr

Rund 50 Pfarrer, Gemeindereferentinnen und andere Funktionsträger des Erzbistums Köln haben sich in einer Erklärung von Kardinal Rainer Maria Woelki distanziert. „Es ist eine ungeheuer dynamische Entwicklung, viele wollen unterzeichnen“, sagte Schulseelsorger Dirk Peters am Montag in Köln.