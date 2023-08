Oberbergischer Kreis Kollision zwischen Fahrrad und Motorrad: Radfahrer stirbt Von dpa | 13.08.2023, 17:19 Uhr | Update vor 6 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad ist am Sonntag in Bergneustadt (Oberbergischer Kreis) ein Fahrradfahrer gestorben. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der 64-jährige Radfahrer war am Nachmittag von Drolshagen-Benolpe in Richtung Bergneustadt-Belmicke unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Abzweigung sei er mit dem Motorrad eines 68-Jährigen zusammengeprallt. Beide Männer seien gestürzt. Trotz sofortiger Erster Hilfe sei der Radfahrer noch vor Ort gestorben.