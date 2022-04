ARCHIV - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild FOTO: Lino Mirgeler Gelsenkirchen Kollision zwischen Auto und Streifenwagen: Zwei Verletzte Von dpa | 29.04.2022, 17:35 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Polizeifahrzeug ist am Freitagmorgen in Gelsenkirchen eine 25 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Der 22 Jahre alte Polizist am Steuer des Streifenwagens sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er und seine Beifahrerin seien mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. An einer Kreuzung habe der Streifenwagen zunächst stoppen müssen und sei dann beim Losfahren mit dem Wagen der 25-Jährigen kollidiert.