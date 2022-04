HANDOUT - Ein Güterzug und ein Auto stehen nach einer Kollision an der Unfallstelle. Foto: Polizei Minden-Lübbecke/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Polizei Minden-Lübbecke Verkehr Kollision zwischen Auto und Güterzug in Minden Von dpa | 27.04.2022, 14:29 Uhr | Update vor 29 Min.

Ein Autofahrer ist nach einer Kollision mit einem Güterzug in Minden gegen eine angrenzende Lärmschutzwand gedrückt und verletzt worden. Der Mann und der Zugführer wollten offenbar zeitgleich einen Bahnübergang überqueren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Vermutungen zufolge soll der 42-Jährige die rote Ampel vor den Gleisen übersehen haben, sagte ein Sprecher. Da er nach dem Zusammenstoß über Schmerzen im Hand- und Armbereich klagte, sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.