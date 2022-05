ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Köln Kollision von Streifenwagen und Taxi: Sechs Verletzte Von dpa | 07.05.2022, 09:49 Uhr

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Streifenwagen in Köln in der Nacht auf Samstag mit einem Taxi kollidiert - dabei sind sechs Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren zwei Beamte ursprünglich zu einer Schlägerei gerufen worden und bogen mit ihrem Wagen links ab, als ihnen ein Taxi entgegenkam. Der Taxifahrer konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr seitlich in den Streifenwagen. Dieser überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.