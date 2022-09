Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Kollision mit Lkw: 26-jähriger Radfahrer stirbt in Brilon Von dpa | 26.09.2022, 22:18 Uhr

Ein 26 Jahre alter Radfahrer ist in Brilon bei einer Kollision mit einem Lkw tödlich verunglückt. Der Unfall passierte am Montagmittag, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei der Radfahrer auf dem Fahrradstreifen unterwegs gewesen. Er wurde von dem Lkw mit Anhänger überholt. Während des Überholvorgangs im Hochsauerlandkreis kam es zur Kollision zwischen dem Gespann und dem Fahrradfahrer, der noch an der Unfallstelle starb.