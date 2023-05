Zoll Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln Kokainblock in der Hose: Zoll wurde fündig Von dpa | 16.05.2023, 07:55 Uhr

Mit einem Kokainblock von mehr als einem Kilogramm in der Hose ist ein 28-Jähriger Zollfahndern in der Nähe von Aachen ins Netz gegangen. Wie der Kölner Zoll am Dienstag mitteilte, hatte sich der Mann bei einer Kontrolle in einem ICE von Brüssel nach Frankfurt auffallend nervös verhalten. Er konnte den Grund seiner Reise auch nicht schlüssig erklären. Bei einer Durchsuchung wurden die Beamten fündig, der Mann wurde vorläufig festgenommen.