Moderator Jan Köppen Foto: Robert Grieschek/RTL / Robert Grieschek/obs/Archivbild Fernsehen Köppen springt in RTL-Show ein und bringt Hund mit Von dpa | 04.02.2023, 08:26 Uhr

Moderator Jan Köppen (39) ist in einer RTL-Show so spontan für den kurzfristig erkrankten Kollegen Daniel Hartwich eingesprungen, dass er bei der Anreise sogar seinen Hund mitnehmen musste. Für die Aufzeichnung der Show „Jauch gegen Let's Dance“, bei der Günther Jauch gegen „Let's Dance“-Prominente antritt und die am Sonntag um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, musste Hartwich krankheitsbedingt absagen.