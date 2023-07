Bundesverfassungsgericht Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Karlsruhe Kölner Urteile wegen Hawala-Banking rechtskräftig Von dpa | 20.07.2023, 15:51 Uhr | Update vor 21 Min.

Die Verurteilung von vier sogenannten Hawala-Bankern zu mehrjährigen Haftstrafen wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte mit am Donnerstag veröffentlichtem Beschluss die entsprechenden Urteile des Landgerichts Köln vom vergangenen Jahr. Dort waren die Angeklagten in zwei Verfahren im Mai sowie Dezember 2022 zu Freiheitsstrafen zwischen zweieinhalb und drei Jahren verurteilt worden.