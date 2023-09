Islamfeindlichkeit Kölner OB zu Muezzin-Debatte: „Vorurteile und blanker Hass“ Von dpa | 16.09.2023, 12:43 Uhr | Update vor 1 Std. Henriette Reker Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat Islamfeindlichkeit in Teilen der Gesellschaft kritisiert und das am Beispiel der Debatte um Muezzinrufe in der Stadt festgemacht. „Leider war die Reaktion eines Teils der Öffentlichkeit auf die Durchsetzung dieses Grundrechts geradezu aufrüttelnd“, sagte die parteilose Politikerin am Samstag bei der Feier zum 50. Gründungsjubiläum des­ Verbands der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) in Köln. „Vorurteile und blanker Hass kamen zum Vorschein.“