Ausstellung über ukrainische Kunst Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Ausstellung Kölner Museum Ludwig zeigt Ukrainische Moderne Von dpa | 02.06.2023, 07:34 Uhr

Das Kölner Museum Ludwig zeigt von diesem Samstag an (3.6.) bis 24. September eine große Ausstellung über ukrainische Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zu sehen sind etwa 80 Gemälde und Papierarbeiten, die zwischen 1900 und 1930 entstanden. Die Ausstellung war in ähnlicher Form bereits in Madrid zu sehen und wandert von Köln aus weiter nach Brüssel, Wien und London. Sie umfasst zahlreiche Leihgaben aus dem Nationalen Kunstmuseum der Ukraine in Kiew, ergänzt durch Werke aus den Beständen des Museums Ludwig und aus Privatsammlungen. In der Ausstellung geht es auch um die politisch brisante Frage, inwieweit die Russische Avantgarde eigentlich als Ukrainische Moderne betrachtet werden müsste.